Domenica Cavalli

È mancatadi anni 87Addolorati lo annunciano la figlia Simona con Luca, gli adorati nipoti Ema e Gabry, sorelle e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Neviano Arduini indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al Dottor Massimo Torriani.29-4-2017Ï Roberto, Mirca e LinaÏ Annalisa e NoemiÏ Famiglia Giuseppe SassiLe sorelle Adele, Pierina e Clelia con le rispettive famiglie, si uniscono nel dolore a Simona e Luca per la perdita della cara29-4-2017Gli amici Gisella, Pietro, Daniela, Ivano, Ivana, Andrea, Giancarla, Giancarlo, Mirca, Roberto, Rosanna, Francesco, Rita, Renzo sono vicini a Simona, Luca, Ema, Gabry e familiari per la perdita della cara29-4-2017Mafalda, Piero, Pierina, Arturo, Ivana e famiglie sono vicini a Simona, Luca e figli per la perdita della cara29 aprile 2017