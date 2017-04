Enos Bagatti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Lo annunciano con profondo dolore la moglie Elettra, il figlio Maurice con Nadia, l'adorato nipote Giorgio e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 1° maggio, partendo dalla sala del commiato della Ditta Giuffredi in via Di Vittorio, 17 Fornovo alle ore 9.45 per la chiesa e cimitero di Viazzano.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 presso la chiesa di Viazzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.29 aprile 2017Ï Famiglia OrlandazziÏ Famiglia Romano OrlandazziÏ Famiglia Gino Risoli e figliCiaoTua cognata Giuliana.29 aprile 2017CiaoMirko con Betta, Marzia con Cristian, Mario con Gabry, Katia con Maury, Matteo, Erik con Monica.29 aprile 2017Il Fondo di Solidarietà «R. Barilla», il Cral Aziendale ed i Pensionati tutti della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro29 aprile 2017Gli amministratori e i dirigenti della società ACMI SpA porgono le loro più sentite condoglianze al Sig. Maurice e famiglia per la triste perdita del padre29-4-2017Marina, Simona e Ilaria partecipano commosse al dolore dei famigliari per la perdita del caro29-4-2017