Gian Franco Bandini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Anna Maria, gli amatissimi figli Enrico con Emanuela e Marco con Michela, gli adorati nipotini Francesco, Rebecca, Andrea e Valentina, il fratello, la sorella e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 2 maggio alle ore 10.15 partendo dalla Sala del Commiato Ade per la chiesa SS. Stimmate, indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Domani lunedì 1 maggio alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Moundi, alla Dott.ssa Pucci, al Dott. Leonetti e alla signora Letizia per le cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 aprile 2017Ï Gabriella e Angelo DondiÏ Colla Luigi e MarisaÏ Colla Linda e fam.Ï Colla Velia e figliÏ Colla Vilma e GabriellaÏ Fam. Anna Daniela MarenaÏ Fam. Anna MarchesiÏ Fam. Parizzi ClaudiaÏ Marzio BennaÏ Giuliana Fedolfi TommasiniÏ Teresa, Maurizio, EmanuelaÏ Segalini Andreano e famigliaÏ Daniela BertoliÏ Merusi Marisa e figliÏ Allegri Giorgio e famigliaÏ Gianni Ivanna MarchesiÏ Anna e Romano MagnaniÏ Mirella e Sergio RomaniniÏ Morini Adriana, Filippo e famigliaÏ Maria, Carla e GrazianoCaroti ricorderemo sempre con stima ed affetto.Lisetta con Ugo e Angela con Lino.30 aprile 2017Caroti vogliamo tanto bene come tu ne hai voluto a noi.Vogliamo diventare bravi e sapienti come te.I tuoi nipotini Francesco, Rebecca, Andrea e Valentina.30 aprile 2017I nipoti Enni, Raffaella, Silvano, Mauro, Pierluigi, Fabrizio, Roberta, Roberto, Daniela, Emiliano e Marisa con le rispettive famiglie si stringono con affetto ad Anna Maria, Enrico, Marco e familiari per la perdita del caro30-4-2017Ciaoora anche tu sei nei nostri ricordi più cari.I tuoi fratelli Graziana, Giorgio e famigliari.30-4-2017sei stato un caro cognato.Ci mancherai tanto.Ave, Enrichetta e Maria Teresa.30 aprile 2017Lina e Franca Colla abbracciano Anna, Enrico, Marco e famiglie in questo doloroso momento per la perdita del caro cognato30 aprile 2017Massimo e Giovanna con Giulia e Francesco, Nicola e Daniela con Eugenio, Alessandro e Barbara con Francesca, Alessandro e il piccolo Christian si uniscono al dolore di Anna, Enrico, Marco e famiglie per la perdita dell'amato zio30 aprile 2017Cesarina, Corrado, Laura, Roberto Bernardi e Armando Benna con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Anna Maria e famigliari per la perdita del caro30 aprile 2017Silvano e Cipriana partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del cugino30-4-2017Ciaonel nostro cuore rimarrà il tuo ricordo.Un affettuoso abbraccio ad Anna ed a tutti i famigliari.Gianni, Maria, Antonio, Novella, Ines e Vittorio.30 aprile 2017La proprietà, i dirigenti, le maestranze e i dipendenti tutti di Cft Spa si stringono con affetto al collega Marco Bandini per la perdita del caro papà30 aprile 2017Con grande commozione siamo vicini ad Anna, Enrico e Marco per la scomparsa digrande amico e fratello di una vita intera.Luigi, Liliana con Alberto e Paola e fam.30 aprile 2017Adele, Livia e Roberto Catelli partecipano al dolore di Marco per la scomparsa del caro papà30 aprile 2017Si uniscono al dolore di Anna Maria, Enrico, Marco e le rispettive famiglie per la perdita del caroPamela, Fabian, Umberto e Mariuccia.30 aprile 2017Giuliana Reggiani Arquati con Sonia, Beatrice e famiglie partecipano con affetto al dolore di Anna e figli per la perdita del loro caro30 aprile 2017