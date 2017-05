Giorgio Corradi

Ci ha lasciatodi anni 88Lo annunciano con dolore i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 2 maggio partendo alle ore 11.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Santa Croce, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto di Nefrologia per le cure prestate.30 aprile 2017Ï Pasticceria D'AzeglioÏ Meneguzzi GiorgioÏ Paini LorisÏ Famiglia Dante e Daniele ChiodiÏ Paolo Pellicelli e famigliaÏ Aldo Nicolosi e famigliaÏ Andrea Montacchini e famigliaÏ Beppe, Elda, Paolo, Daniela e RiccardoÏ Silvana e Paolo RossiÏ Famiglia DalcòÏ Silvano CavatortaÏ Ettore e Ornella BocchiaCorrado con Laura, Daniele e Silvia, profondamente commossi, piangono la scomparsa del caro amico30 aprile 2017CiaoElena e Benedetto Greco.30 aprile 2017