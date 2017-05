Antonia Tanzi

«Vuoi sapere dove sono adesso?Sono nella casa del Padre,nel posto preparato per me.Sono dove vorrei essere, non più nel maretempestoso, ma nel portosicuro e tranquillo....»È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Cristina, Marina con Luigi, gli adorati nipoti Maya, Valentina e Federico, le sorelle Carla, Maria, Anna e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 3 c.m. alle ore 15.00 presso la chiesa di Santa Maria della Pace.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie per l'umanità dimostrata a tutto il Reparto Lungodegenza Sez. A Padiglione Barbieri, alla Dott.ssa Bella ed al personale infermieristico del Day Hospital Oncologico.1 maggio 2017Il Condominio Alessandro e l'amministratore partecipano al lutto della famiglia Ferrari Tanzi per la perdita della cara sig.ra1 maggio 2017Ciaoti porteremo sempre nei nostri ricordi.Con affetto Tina e Caterina.1 maggio 2017Roberta e Paolo si stringono a Marina, Cristina e famiglie e partecipano al dolore per la perdita della cara1 maggio 2017