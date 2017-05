William Rivara

È improvvisamente mancatoLo annunciano con immenso dolore la famiglia e tutti i suoi cari.I funerali si svolgeranno martedì 2 maggio alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa e cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 maggio 2017Ï Riccardo e Francesca BocchiaÏ Famiglia Daniele MenoniGrande ziomi mancherai tanto.Ti voglio bene, Marcello.1 maggio 2017Addolorati, partecipiamo al lutto dei famigliari del nostro cuginoPiergiorgio, Giovanni, Antonio, Annamaria e Gabriella.1 maggio 2017quante cose abbiamo condiviso ma tante vorrei ancora dirti.Ti abbraccio per l'ultima volta, addio grande compagno!.Giordana.1 maggio 2017Armando e Stefania sono vicini a Gio con affetto per la scomparsa dell'amico1-5-2017Giancarlo, Cristina, Filippo, Francesca con Davide e la piccola Camilla abbracciano Antonella, Silvia e famiglie per la perdita del caro1 maggio 2017