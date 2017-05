Cesare Baistrocchi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno l'annuncio: le figlie Monica con Roberto, Andrea e Sofia; Lorenza con Davide e Matteo, la sorella Carmen e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 2 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di San Michele ove il caro Cesare sarà fatto giungere dalla camera ardente dell'Ospedale di Vaio seguirà la cremazione.Il S. Rosario sarà recitato oggi stesso lunedì alle ore 18.30 nella chiesa di San Michele in Fidenza.Il presente serve di partecipazione personale e di ringraziamento.1 maggio 2017Graziella, Mauro, Daniela e Fabio sono vicini a Monica, Lorenza e famigliari per la scomparsa dell'insostituibile1 maggio 2017Un abbraccio a Monica e Lorenza per la perdita del carissimoCon affetto, Maria Luisa, Silvia, Gabriele e famiglie.1 maggio 2017