Santo Principato

«...Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono piùdove erano ma sono ovunque noi siamo...»È mancatoLo piangono affranti, ma sorretti dalla fede, la moglie Maddalena, i figli Michele con Talita, Nicola, le adorate nipoti Lara e Maria Lucia, la sorella Concetta con Pietro, Anna e Luisa, cognati, cugini e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi 3 Maggio presso la chiesa dello Spirito Santo partendo dall'Ospedale alle ore 10,50 indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a Sam che lo ha assistito per tanti anni con affetto e sollecitudine.3 maggio 2017Ï Mimmo Cortellini e famigliaÏ Belli Mario e famigliaCetta, Pietro, Luisa, Anna, Carlo e Giovanni piangono l'amatissimoe si stringono con affetto a Maddalena, Michele, Nicola, Talita, Lara e Maria Lucia.3 maggio 2017Perdiamo conun vero amico.Siamo vicini con affetto ai famigliari.Vittorio, Mirella, Giovanni, Veronica.3 maggio 2017Ti ricorderemo sempre con grande affetto e per il tuo esempio di dignità e coraggio.Stefano, Cristina, Federico, Lorenzo.3 maggio 2017I condomini e gli amministratori del condominio «La Quercia» via Giovanni XXIII, 14-16-16/1 - Parma partecipano al dolore della famiglia Principato, per la perdita del signor dottor3 maggio 2017Massimo Previdi e famiglia sono vicini a Nicola e famigliari per la perdita del caro papàIl saperci vicini a voi nel dolore, possa portarvi almeno un po' di coraggio nell'affrontare questo momento.3 maggio 2017Gabriella e Gaetano, Annalisa, Giovanni e famiglia, profondamente addolorati, si stringono a Maddalena, Nicola e Michele per la perdita del carocon cui hanno condiviso momenti bellissimi.Il suo ricordo non ci lascerà mai.3 maggio 2017All'amico fraterno della nostra gioventù,ti ricorderemo sempre.Geri e Giovanni.3 maggio 2017Gianni e Anna Maria partecipano con affetto al dolore di Maddalena, Michele e Nicola per la scomparsa del carissimo amico3 maggio 2017Oggi un caro amico ci ha precedutiMarisa e Adalberto Giampaoli.3 gennaio 2017L'amministratore e i condomini del Condominio Mauro via Giuseppe Rossi 18/20 sono vicini ai famigliari per la perdita del signor3 maggio 2017Michele, Carmen, Giorgio e Fabrizio vicini al dolore dei famigliari ricordano con affetto il caro3 maggio 2017Vicini a Maddalena, Michele e Nicola, salutiamo con grande affetto e rimpianto l'amicomaestro di vita, di valori e di Fede.Famiglia Torelli.3 maggio 2017Isabella e Pietro si stringono a Maddalena e ai figli ricordando con affettoil caro amico di una vita.3 maggio 32017