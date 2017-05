Tina Gibertini

Dopo una vita onesta ed operosa, la nostra mammadi anni 91ci ha lasciati.Tonino e Dina Pinardi con le rispettive famiglie comunicano che i funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 nella chiesa di Sorbolo, quindi si proseguirà per il Cimitero di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.3 maggio 2017Ï Fam. Erasmo AdorniÏ Famiglia MontiÏ Fam. BorelliRosanna, Alberto, Leonardo, Laura e Maria Denis si stringono con affetto a Dina e Tonino per la perdita della carissima mamma3 maggio 2017Rosanna Balestrieri ricorderà sermpre la carae abbraccia affettuosamente i figli Dina e Tonino.3 maggio 2017Condomini e amministratore di Via Monterotondo, 7 profondamente addolorati, si stringono con affetto ai familiari per la scomparsa della cara signora3 maggio 2017