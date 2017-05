CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Cecilia Pantarotto Mazzetti



Lo annunciano i nipoti Alberto, Giulia, Elena con Colette e Luca.



I funerali si svolgeranno oggi con partenza alle ore 14,45 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Sant' Uldarico indi al cimitero di San Martino Sinzano.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 3 maggio 2017



Ï Tina Bezza



Maria Teresa Bobbio, Silvia Gazza, Pinchi e Angelo Gnudi, Gabriella Pallavicino si stringono con affetto a tutti i famigliari nel dolore per la perdita di Cecilia Pantarotto Mazzetti



cara amica di una vita. Parma, 3 maggio 2017



Paola, Renato, Francesca, Leonardo, Lorella con le loro famiglie sono vicini ad Alberto, Luca e ai familiari tutti nel ricordo della signora Cecilia Parma, 3 maggio 2017



Giulio, Fernanda, Giulia, Giovanna Pelà partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara Cecilia Noceto, 3 maggio 2017



Anna Maria Lalatta ricorda con affetto l'amica di una vita Cecilia Parma, 3 maggio 2017



Chicca abbraccia forte forte Alberto nel ricordo di nonna Cecilia



e partecipa al dolore della famiglia Parma, 3 maggio 2017



Ï Famiglia Costa



I signori condomini e l'amministratore del condominio Giardino partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa della signora Cecilia Mazzetti Pantarotto Parma, 3 maggio 2017



Bruno e Anna Capitani con Luigi e Barbara, Lalla e Luca, Marco e Manuela partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa dell'amica di sempre Cecilia Parma, 3 maggio 2017



Valentina Claudia e Valter si stringono con affetto a Alberto Elena e Giulia in questo momento di dolore per la perdita della loro adorata nonna Cecilia Parma, 3 maggio 2017



Annabella con Silvia, Duccio con Cinzia, Guido con Erminia addolorati ricordano con affetto Cecilia Parma, 3 maggio 2017



Guido e Zaira Dalla Rosa Prati con i figli addolorati per la scomparsa di Cecilia



ricordano con grande tristezza la profonda amicizia che da sempre li univa alla famiglia Mazzetti. Parma, 3 maggio 2017



Maria Ravazzoni, Stefania Ambanelli, Alberta Guerci ricordano con affetto la carissima amica Cecilia Parma, 3 maggio 2017