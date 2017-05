Pierina Orzetti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 101Ne danno il triste annuncio i figli Anna, Ezio, Bruno, Rina e rispettive famiglie, la sorella Ida, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo dall'abitazione in Via G.Cenni 7 per la chiesa parrocchiale di Varsi, ove alle ore 15.00 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Umberto Montecorboli, al Dottor Giovanni Martino per le cure prestate; ad Aurora per la vicinanza e la grande professionalità.Un grazie di cuore a Gina per la presenza e l'affetto dimostrato.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Varsi.3 maggio 2017Ï Fam. Andrea BusiÏ Gina, Armando BagattiÏ Zanelli Antonio, Nicola, Bianca, AnnaEssere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c'è più.È una cosa che ci resta dentro. Nella pelle.CiaoMonica, Massimo, Simone, Francesco.3 maggio 2017Ciaoesempio di amore e discrezione.Grazie per la tua forza generosa e per il tuo intelligente rispetto verso tutti.Un abbraccio a Rina e Monica, Anna, Ezio, Bruno e famiglie.Tua sorella Ida con Giuliano e Fernanda, Serena, Sara con Flavio, Letizia e Giovanni.3 maggio 2017I nipoti Romana, Giovanni, Ivan, Justine e Judith si stringono con affetto a Rina, Anna, Ezio, Bruno e rispettive famiglie per la perdita della cara mamma3 maggio 2017I nipoti Artecchini e rispettive famiglie ricorderanno sempre con tanto affetto la loro cara zia3 maggio 2017Ciao ziati ricorderemo sempre.Maria Tino Aurora Germano e rispettive famiglie.3 maggio 2017