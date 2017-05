Perside Cerdelli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio le figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti, la sorella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in via Pezzani 27 in Langhirano per la parrocchiale di Ballone.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale di Villa Serena di Basilicanova, al medico curante dott. Giuseppe Montagna.3 maggio 2017Ï Famiglie Brighenti Franco e Brighenti MatteoÏ Gabriella, Gemma e famiglieÏ Fam. Gino ErtaGli zii Lucia e Franco con Ornella ed Emanuela, unitamente alle loro famiglie, si stringono a Marisa, Giuliana e Antonietta per la perdita dello loro cara mamma3 maggio 2017Mirella, Franco, Andrea ed Elena Reggiani si stringono con affetto a Giulia e famiglia per la scomparsa della cara mamma3 maggio 2017Ci uniamo con affetto al dolore delle figlie e nipoti per la perdita della caraFam. Schiappa Luigi, Federica, Pietro e Alessio.3 maggio 2017