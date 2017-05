Alessandra Brondi

E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio tutti gli amici che le hanno voluto bene.I funerali si svolgeranno giovedì 4 maggio alle ore 10,00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in via Pezzani 27 in Langhirano per la parrocchiale di Corniglio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera mercoledì alle ore 20,30 nella chiesa di Corniglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dott. Casali e a tutto il personale della struttura casa degli anziani di Collecchio.3 maggio 2017Ï Norma, Patrizia e famigliaÏ Gabriella Giorgia e RebeccaCiao carissimaBruno, Mirella, Michele e Davide.3 maggio 2017Ciao carissimaBruno, Mirella, Michele e Davide.3 maggio 2017CiaoGiuseppina, Silvana, Loredana, Emanuela e Chicca.3 maggio 2017I condomini del condominio la Colonia 2000 partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della signorae porgono sentite condoglianze.3 maggio 2017