Filippo Mandara

È mancato ai suoi caridi anni 74Ne danno il doloroso annuncio la moglie Nadia, il figlio Cristian con Federica e l'adorato Davide, la sorella Albina, cognati, cognate, consuoceri, l'amico Agostino, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 3 maggio alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Riccò indi al cimitero di Vizzola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutti i medici, agli infermieri e a tutto il personale dei Reparti di Medicina d'Urgenza e Pneumologia 5° Piano dell'Ospedale Maggiore di Parma.3 maggio 2017Ï Paola e Carlo FerrariÏ Fam. Enzo DresdaÏ Famiglia Rita e Gianluca PolettiÏ Famiglie Giorgio, Lorenzo BergkampÏ Famiglia Paolo GattiÏ Margherita e Flavio CarpiÏ Lorena, Greta, Gianni, Rosanna, Filippo GuatelliZia Lina, Silvana con Giovanni, Germana con Redef, Giovanna con Claudio e rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio a Nadia e Cristian nel ricordo del caro3 maggio 2017Marco, Federica, Brando e Ludovica in questo triste momento sono vicini a Cristian, Davide, Federica, Nadia per la perdita del caro3 maggio 2017Le famiglie del Condominio Finardi sono vicine a Nadia e famigliari per la perdita del caro3 maggio 2017Ï Carpena Massimo amministratore