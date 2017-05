Andrea Ardenti Morini

«E ne ho fatte dicose sbagliate, però vi pregoricordatevi che ne hofatte altre mille giuste.»È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari, in sella alla sua passione, la moto.di anni 42Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Francesca, la figlia Alice, il padre Guido, il fratello Gino con Giorgia e Bianca, Bruna con Matteo e Ylenia, parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 6 maggio alle ore 13.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo, indi per il Cimitero di Marore.Questa sera alle ore 21.00 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 maggio 2017Ï Famiglie Colonna e CoruzziÏ Franca ed Ivo CocconiÏ Carla e Mario FontanesiÏ Bianchi GiancarloÏ Famiglia Guazzi GianfrancoLe zie Nera, Assunta con Alessandro, i cugini Luca, Antonella, Pierluigi e Giulia piangono con Francesca e Alice la perdita del caro3 maggio 2017Giuse con i figli si stringe a Guido e ai familiari tutti nel dolore per la perdita di4 maggio 2017I colleghi della Polizia Municipale di Torrile sono vicini a Francesca ed Alice per la perdita del caro3 maggio 2017Massimo Mora e famiglia sono partecipi al grave lutto che ha colpito la famiglia del caro4 maggio 2017Addolorati siamo vicini a Francesca, Alice e partecipano al dolore di tutti i familiari per la scomparsa del caroGiorgio, Edda Bonati e famiglie.4 maggio 2017Partecipiamo con sincero affetto all'enorme dolore di Paolo per la scomparsa diAntonio e Claudia Coico.4 maggio 2017CiaoGli amici del Bar 93: Roberto, Enrico, Stefano, Alessandro, Massimo, Filippo, Cesare e Saverio.4 maggio 2017Gli amici del MotoClub «Fuorigiri» di Palanzano increduli salutano commossi4 maggio 2017Simona Guasti è vicina a Francesca, Alice e famiglia per la perdtia del caro4 maggio 2017CiaoI tuoi amici enduristi ti ricorderanno sempre e sono vicini a Francesca e Alice per il grande dolore.Roberto Gregoric, Piero Defanti, Davide Avanti, Daniele Guasti.4 maggio 2017Ciaoti ricordano Alberto, Flavia, Maria, Sara e Davide insieme ad Alessandro, Alba e Alessandra Monguidi.4 maggio 2017I compagni della 1C Albertina Sanvitale con i loro genitori abbracciano affettuosamente Alice e Francesca per la tragica perdita del caro papà4 maggio 2017Battista e Francesca Fontanili, con le figlie Marcella e Giovanna con rispettive famiglie, piangono il caro4 maggio 2017Cetta e Gianni Fregoso ed i figli Luca con Anna, Maria e Francesco ed Elisabetta con Giovanni, Emilia e Nicola, sono vicini nel dolore a Francesca, Alice e famigliari per l'improvvisa scomparsa del carissimo amico4 maggio 2017Michelangelo e Franca Benedetto con i familiari abbracciano forte Francesca e Alice nel ricordo di4 maggio 2017I condomini e l'amministratore del condominio Ortensia di via Cenni si stringono alla moglie Francesca e alla figlia Alice per la prematura scomparsa del caro4 maggio 2017I condomini con le rispettive famiglie e l'amministratore del Condominio «Residence Il Bosco» di Schia, partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita del caro amico4 maggio 2017