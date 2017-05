Giacomo Vicini

È tornato nella luce del Padredi anni 83Lo annunciano la moglie Maria Pia, i figli Valentino con Laura, Daniela con Fulvio, Davide, gli amati nipoti Leonardo e Gaia, la sorella Marinella con Fabrizio, le zie, i nipoti, i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 5 c.m. alle ore 8.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Trefiumi.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano si reciterà il S. Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a Genni, Titti e Sergio per l'affetto dimostrato e al Dottor Molinari per le premurose cure.4 maggio 2017Ï Carmen e Marinoin breve tempo hai raggiunto la Lua e insieme vivrete in eterno.Grazie per l'amore e l'affetto che mi avete dato, sarete sempre nel mio cuore.Marina.4 maggio 2017Ci stringiamo a Mariapia e figli con affetto per la perdita dello zioMara Savani e famiglia.4 maggio 2017Il Consiglio di Amministrazione della Comunalia di Trefiumi è vicino a Maria Pia, Valentino, Daniela e Davide per la perdita del caro4 maggio 2017I ragazzi ed i colleghi del Gruppo Appartamento insieme alla Cooperativa Sirio sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita del papà4 maggio 2017Gabriele, Paola, Matteo e Greta sono vicini a Valentino, Laura, Leonardo, Maria Pia, Daniela e Davide per la perdita del caro4 maggio 2017I colleghi dell'Enel di Isola e Palanzano sono vicini a Davide e familiari per la scomparsa del caro papà4 maggio 2017CiaoSilvia, Gaia, Tino, Adi e famiglie.4 maggio 2017Il Comitato «I Terfumna» abbraccia fraternamente Maria Pia, Valentino, Daniela e Davide per la perdita di4 maggio 2017Titolari e colleghi di Scai Motor srl partecipano al dolore di Valentino e famiglia per la perdita del padre signor4 maggio 2017