Serenamente ci ha lasciatodi anni 88Ne danno l'annuncio: i figli Valeria con Anteo; Roberto con Rita, le nipoti Elisa, Chiara ed Eleonora, i pronipoti Achille e Nicolò, il fratello, la sorella ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 5 c.m. alle ore 14.30 nella Chiesa di S. Francesco e nel camposanto di S. Pancrazio saranno tumulate le sue spoglie.La camera ardente sarà allestita da venerdì alle ore 9.00 presso la camera mortuaria dell'Ospedale di Vaio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.45 nella Chiesa di San Francesco.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Rosario Lippi.4 maggio 2017Ï Ennio, Iseo, Lina VenturiniCiaoElda e Carlo con rispettive famiglie ti salutano e con un grande abbraccio si stringono a Valeria e Roberto ricordandoti sempre sorridente e gioiosa.4 maggio 2017Marta e Giuliana con le rispettive famiglie sono vicine a Valeria e Roberto per la perdita della cara mamma4 maggio 2017Elena con Francesca e Antonella si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della cara4 maggio 2017Gianni, Marta e famiglie partecipano al dolore dei famigliari per l'improvvisa scomparsa di4-5-2017Vezio, Franco, Anna, Antonio, Cisella Boschi e famiglie partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara cugina4 maggio 2017Angela, Angelo e Barbara Gandolfi ricordano con affetto e stima la cara signorae si uniscono al dolore dei famigliari.4 maggio 2017La cararimarrà sempre nei nostri cuori e siamo sinceramente vicini in questo triste momento a Valeria, Roberto e famiglia.Andrea, Paola, Linda, Giacomo, Patrizia, Francesco, Luigi, Ketty e familiari.4 maggio 2017I colleghi tutti dell'Esseti Studio sono accanto con affetto all'amico Roberto per la perdita della cara mamma4 maggio 2017Luciano e famiglia partecipano al dolore di Valeria e Roberto per la scomparsa della4 maggio 2017Bruno Puglia con Ugo, Andrea, Gabriele e rispettive famiglie sono vicini a Roberto e Valeria per la perdita della cara mamma4 maggio 2017Ï Giovanni MarbiniLa famiglia Cocconi è vicina a Roberto per la perdita della cara mamma4 maggio 2017