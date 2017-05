Giorgio Draghi

Con dolore immenso annunciamo la scomparsa del nostro amatodi anni 71La tua profonda bontà, generosità, fermezza e infinito amore, ci accompagneranno per sempre.La tua adorata moglie Tania con Anna, Marco e Giulia, le sorelle Laura con Elio e Sandro, Chetta con Enrico e Andrea, Nadia con Fede, Sara e famiglia.I funerali si svolgeranno domani, 5 maggio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale Spirito Santo Via P. Benettini, 14, indi proseguirà per la Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 maggio 2017Ï Gianfranco e Annamaria BigiÏ Claudia, Paolo, Jacopo, FedericoNadia e Federico con Sara, Luca, Rocco, Lea e Giogiò si uniscono al dolore di Stefania, Anna, Marco e Giulia per la perdita del caroamato zio e cognato, compagno di una intera vita.4 maggio 2017La famiglia Maramotti, gli Amministratori Delegati, i Dirigenti e tutti i colleghi delle aziende del Gruppo Max Mara partecipano, con profondo cordoglio e vicinanza, al grave lutto della famiglia per la dolorosa scomparsa delRag.che ricordano con sincero affetto e gratitudine per i tantissimi anni di impegno professionale profuso ai vertici della Società.4 maggio 2017I collaboratori degli Uffici Amministrazione e Finanza, Legale, Auditing e Controllo Gestione della Società Max Mara Fashion Group esprimono il più sincero cordoglio e si uniscono con affetto al dolore della famiglia per la perdita dello stimatissimoRag.4 maggio 2017Nicoletta, Patrizia, Roberta, Francesca, Marco, Marcello e Paolo sono vicini ad Anna e famiglia per la perdita del caro4 maggio 2017Partecipiamo al dolore dell'amica Stefania e famiglia per la perdita del caroCristina, Sergio, Giordana, Silvano.4 maggio 2017Profondamente costernati, partecipiamo commossi all'immenso dolore di Stefania, Anna e Marco per la perdita del caroamico di tante giornate serene.Luca, Cinzia, Gloria e famiglia.4 maggio 2017Profondamente addolorati per la scomparsa del caro amicoSilvio e Anna Griamaldeschi, con Duccio ed Elena, Davide ed Elena sono vicini ad Anna e Stefania con affetto e profonda amicizia.3 maggio 2017Francesca e Cesare si stringono con affetto a Stefania, Anna, Sara e Nadia per la perdita del caro4 maggio 2017Si uniscono al dolore di Stefania e Anna per la perdita dell'amatoSaffo e famiglia.4 maggio 2017Con grande affetto ci stringiamo a Stefania, Anna, Marco, Giulia per la perdita dell'amatissimonella certezza che il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori.Orsola, Mary, Alessandro, Allegra, Alessandro, Elena, Emanuele, Nicolò.4 maggio 2017Franca e Filippo si stringono con tanto affetto alla cara amica Stefania, ad Anna, Giulia, Marco e famigliari per la perdita del caro4 maggio 2017