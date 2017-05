CROCE



«Nudo uscii dal seno di mia madre



e nudo vi ritornerò.



Il Signore ha dato, il Signore ha tolto,



sia benedetto il nome del Signore!»



Non è più tra noi Maria Bona Valenti ved. Blarzino



A funerali avvenuti, lo annunciano il figlio Stefano, il nipote Tommaso con la mamma Carmen, il fratello Pino con Lella, Patrizia e Stefania.



Grazie alla Avv. Gianni Boschi, da sempre dispensatore di buoni consigli.



Grazie al medico curante Dott. Basevi per l'alta professionalità e sempre pronta disponibilità.



Un affettuoso ringraziamento a Francesco Panini, incomparabile sostegno nella sua difficile quotidianità.



Grazie ad Ade per l'ottimo servizio prestato. Parma, 4 maggio 2017



Ï Adriano, Claudia e Maria Bona Bandini



Bianca, Isabella e Giorgio con tanto affetto abbracciano Stefano e Pino vicino ai famigliari tutti nel dolore per la scomparsa della carissima Bona Parma, 4 maggio 2017



Liliana e famiglia con l'affetto di sempre ricorda con nostalgia la carissima Bona



e abbraccia con affetto Stefano, Pino e famigliari. Casalpusterlengo, 4-5-2017



Alberto, Maria Grazia e Mario si stringono in un abbraccio affettuoso a Stefano, Pino, e famigliari tutti e piangono con loro la scomparsa della carissima Maria Bona Parma, 4 maggio 2017



I condomini e gli amministratori del condominio «Repubblica 58» Via Repubblica, 58 Parma partecipano al dolore delle famiglieValenti/Blarzino, per la perdita della signora Maria Bona Valenti ved. Blarzino Parma, 4 maggio 2017