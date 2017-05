Emidia Bruni

Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancatadi anni 86Ne danno il triste annuncio la figlia Mirella con Paolo, l'adorata nipote Sabrina, la sorella Giuseppina, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 5 maggio alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la parrocchiale di Corniglio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Corniglio.Un particolare ringraziamento al Dott. Daniele Cattani. all'infermiera Vania e agli assistenti domiciliari Manuela e Valentina e al personale medico e infermieristico dell'U.T.I.C. dell'Ospedale Maggiore di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 maggio 2017Ï Famiglia Musci GianniÏ Fam. Macchi, Cavalli, ValleÏ Maria e BonfiglioCiaotu che mi hai sempre saputo amare e comprendere resterai per sempre viva nel mio cuore.Grazie di tutto.La tua Saby.4 maggio 2017Ziail tuo ricordo rimarrà indelebile nei nostri cuori.Fabrizio, Marco con le rispettive famiglie e Rinaldo.4 maggio 2017Simone e Daniela sono vicini a Mirella e famiglia per la perdita della cara4 maggio 2017Rosella e figli commossi per la perdita della cararicordano con tenero affetto le belle gionate vissute insieme il suo dolce sorriso, la sua grande disponibilità, la fine gentilezza che dimostrava a tutti e abbracciano la cara Mirella con Paolo e Sabrina e la sorella Giuseppina con Mauro e figli.4 maggio 2017