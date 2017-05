Albina Favaron

Ha raggiunto i suoi caridi anni 94L'annunciano i figli Edda con Vittorio, Nino con Marzia, la nuora Gabriella, i nipoti, la cognata, i pronipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 5 c.m. alle ore 9.30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa parrocchiale di S.Polo di Torrile.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.Le ceneri riposeranno nel locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Valerio Calestani.Non fiori ma eventuali offerte all'Avis Sez. di Torrile.4-5-2017Ï Cuoghi Barbara e famigliaÏ Famiglia Gianni Carboni e figliÏ Famiglia Cuoghi TizianoÏ Fam. Fava CesareÏ Famiglia DallatanaÏ Valentina SgherzaÏ Famiglia Branchi Bruno e AnnaLa suocera Anna con Luisella e Renato commossi partecipano al dolore di Nino, Marzia, Edda e famigliari tutti per la perdita della cara4-5-2017Gli amici del tennis Gianni, Marco, Matteo, Fausto, Meuccio, Remo, Luigi, Claudio sono vicini a Nino e famiglia per la scomparsa della cara mamma4 maggio 2017Roberto con Giorgia, commossi e partecipi, sono vicini a Nino, Marzia e famiglia per la scomparsa della loro cara4-5-2017Ï Gianni, Gianna, Alexa e FabioGli amici Marco, Bruna, Enore, Lalla, Violetta, Franco, Franca, Gianni, Pierangela e le rispettive famiglie sono vicini a Nino, Marzia, familiari per la perdita della cara4-5-2017