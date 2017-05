Silvana Fagandini

Ci ha lasciatodi anni 73Con dolore lo annunciano: i figli Lorenzo con Valentina; Davide con Lorenza e l'adorata Linda, il fratello, le sorelle ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 6 c.m. alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Soragna, partendo dalla camera mortuaria dell'ospedale di Vaio e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglie.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di Soragna.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.Un grazie di cuore vada al medico curante dott. Agostino Donetti ed a tutto il personale dell'Hospice di Vaio.5-5-2017Francesco e Paolo Goretti e famiglia, commossi partecipano al dolore di Lorenzo e Davide per la perdita della cara mamma5 maggio 2017I fratelli e sorelle Cavalli con rispettive famiglie, partecipano al dolore di Lorenzo e Davide per la scomparsa della cara mamma5 maggio 2017Ilaria, Marta, Matteo e Cristina con le rispettive famiglie si uniscono con grande affetto al dolore di Lorenzo e Davide per la perdita della cara mamma5 maggio 2017Rosetta con Alberto, Carla con Renato abbracciano i nipoti Lorenzo e Davide unendosi al dolore per la perdita della cara5 maggio 2017La famiglia Gnappi è vicina ai familiari per la scomparsa della signorae porge sentite condoglianze.5 maggio 2017