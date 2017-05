Bruno Brugnoli

È mancato all'affetto dei suoi cariIng.A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio i nipoti.Domani domenica 7 maggio alle ore 11.30 presso la chiesa San Sepolcro (Via Repubblica Parma) e alle ore 10.30 presso la chiesa San Savino di Turro (Piacenza), verranno celebrate una Santa Messa in memoria di Bruno e di Carla.6 maggio 2017Ï Angelo Tedeschi e fam.Ï Marco PetroliniMimmo Donetti e figli partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa del caro6 maggio 2017Il Presidente, il Consiglio e il personale della Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa delDott. Ing.Senatore dell'Ordineper tanti anni guida e collaboratore prezioso.6 maggio 2017Mario e Andrea Bonati sono vicini ai famigliari per la scomparsa dell'Ing.6 maggio 2017Andrea Cattabiani e Stefano Soncini, con tutto il personale dello studio, sono sinceramente vicini ai familiari ed alle assistenti per la scomparsa dello stimato ed indimenticabileIng.6 maggio 2017Pier Marco, Marina Malori e famiglia partecipano commossi al lutto dei famigliari per la perdita dell'amicoIng.ricordandone con affetto le doti umane e professionali.6 maggio 2017