Giancarla Puglia

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il figlio Luciano con Marzia, i nipoti Sara con Rocco, Enrico con Kimberly e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 8 maggio alle ore 14.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica 7 maggio alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 maggio 2017Annarita, Vincenzo, Maurizia, Lucia, Giovanni, Enza, Bruno, Beatrice, Ciro si stringono con affetto al dolore dell'amico Luciano per la perdita della mamma6 maggio 2017Bianca, Monica e famiglia partecipano al dolore di Luciano e famiglia per la perdita della mamma6 maggio 2017Gianni e Luisa con Francesca, Alberto e Sofia si stringono con affetto a Luciano e famiglia per la perdita della carissima6 maggio 2017