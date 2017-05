Angelo Ricotti

«Le incredibili scoperte della chimica esprimono con forza la magia della natura.»(Johann Wolfgang Goethe)È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio: la moglie Teresa, i figli Stefano, Elena e Martino, il genero Federico, le nuore Paola e Chiara, i nipoti Vittorio, Camilla e Sofia ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo in forma privata.La famiglia non desidera ricevere fiori ma chiede di devolvere eventuali offerte alla borsa di studio in ricordo del nipote Filippo Ricotti recentemente scomparso.Per informazioni: «Borsa di studio Filippo Ricotti-Liceo Artistico Bertolucci Parma»7 maggio 2017Paola Simonazzi, Erika con Tazio e Daniele con Luisa sono vicini a Teresa, Stefano Martino ed Elena per la perdita del carodi cui conserveranno sempre un ricordo speciale.7 maggio 2017La Direzione di Flo SpA insieme a tutti i dipendenti, si unisce al dolore della famiglia Ricotti per la perdita del suo Ex PresidenteDott.uomo di grande intelletto e lungimiranza che per anni dalla sua fondazione ha stimolato e accompagnato la crescita dell'azienda a fianco del suo fondatore.7 maggio 2017