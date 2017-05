CROCE



È rinato a nuova vita il nostro amato Remo Tanzi



(Architetto)



Lo annunciano con profondo dolore la moglie Maria Luisa, i figli Marco, Giovanna e Ilaria con le rispettive famiglie, i fratelli, le sorelle, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo martedì 9 maggio partendo alle ore 11,00 dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Marore, proseguiranno per il cimitero locale.



Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 8 maggio alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico della Casa di Cura Città di Parma ed in particolare il Dott. Massimo Moine. Parma, 7 maggio 2017



Ï Stefi e Sandra Vignali



Ï Luisa, Giorgio, Paola Vignali e famiglie



Ï Giorgio e Stefania Bortesi



Giorgio, Marialuisa e Fermo Tanzi partecipano al dolore della moglie e dei figli per la perdita di Remo



fratello e zio. Parma, 7 maggio 2017



Gabriella Canuti con il marito Alberto Martinoli ed i figli Luca e Stefano partecipano al dolore della sorella Maria Luisa e dei nipoti Marco, Giovanna e Ilaria per la dipartita dell'adorato marito e padre Remo Tanzi Morbio Inferiore (Svizzera), 7-5-2017



Profondamente addolorati per la scomparsa del caro Remo



che ricordiamo con affetto e profonda stima, ci uniamo al grande dolore di Luisa e figli.



Maria Grazia Adorni, Andrea, Enrica e famiglia. Parma, 7 maggio 2017



Lucio e Paolo con Fabia partecipano al dolore di Maria Luisa, Marco, Giovanna e Ilaria per la scomparsa di Remo Parma, 7 maggio 2017



Ï Anselmo e Rita Alinovi



Ï Sergio e Titti Alinovi



Ciao Remo



ricorderemo sempre i felici e lieti momenti trascorsi assieme.



Bruna e Gian Carlo Ceci. Parma, 7 maggio 2017



Il Lions Club Parma Farnese abbraccia con affetto Maria Luisa nel ricordo del caro Remo Parma, 7 maggio 2017



Alfonso e Aliuccia Borghi sono vicini a Maria Luisa e famiglia per la perdita del grande amico



Architetto Remo Tanzi Caprara, 7 maggio 2017



Ciao Remo



lasci un grande vuoto. Ci mancherà nei nostri incontri la tua signorile figura di uomo d'altri tempi, di interventi saggi e garbati. Abbiamo avuto il privilegio di conoscere una persona rara e di condividere indimenticabili momenti. Grazie per la fraterna amicizia: non ti dimenticheremo.



Gli amici del Club. Parma, 7 maggio 2017



Mario, Teresa e Stefano Gandolfi partecipano affranti al dolore di Marialuisa e dei figli per la scomparsa del carissimo amico



architetto Remo Tanzi Parma, 7 maggio 2017