Fernanda Gandolfi

Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio la mamma Maria, il marito Silvio, i figli Diletta con Alessandro, Alice, Anna e Alberto, Giovanni con Francesca, Achille e Bianca, la sorella Claudia e parenti tutti.I funerali si terranno lunedì, 8 maggio alle ore 15.00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S.Rosario sarà recitato domenica 7 maggio alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Augusto Bertini e a tutto il personale della Casa Protetta Val Parma di Langhirano per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma donazioni all'Associazione Malati di Alzheimer.Langhirano, 7 maggio 2017Ï Angela e Claudio NeviÏ Mariuccia, Antonio e Carla CarettaÏ Clara, Giuseppe, Pietro e famiglieÏ Fam. Angelo SchianchiÏ Gaia e Francesco PolettiÏ Fam. Bruno Tamboroni e figliÏ Gabriella e Giorgio BariliCiaotu che sei stata il nostro esempio di vita, tu che ci hai insegnato i valori più importanti, tu che ci hai donato tanto amore...resterai sempre nei nostri cuori.Ci mancherai tanto.Diletta e Giovanni.7 maggio 2017Ciaosei stata grande, forte e battagliera, proteggici dal cielo con lo stesso vigore.Ti vogliamo bene e ti ricorderemo sempre.Alice, Anna, Achille, Alberto e Bianca.7 maggio 2017La zia Lina con Antonio, Antonella e le rispettive famiglie sono vicini ai familiari tutti, ricordando con affetto la cara7 maggio 2017Proprietà, dirigenza, settore giovanile, tecnici, calciatori, dipendenti e collaboratori tutti del Parma Calcio 1913 si stringono nel dolore al segretario organizzativo del settore giovanile Giovanni Manzani per la scomparsa della cara mammaporgendo a lui e famiglia le più sentite condoglianze.7 maggio 2017Titolari e dipendenti della ditta «Langhiranese Prosciutti Srl» partecipano al lutto che ha colpito il collaboratore Alessandro Melegari con Diletta e familiari tutti per la scomparsa della cara signora7 maggio 2017Fulvia con Barbara e Marco si stringono affettuosamente alla mamma Maria, a Silvio, Giovanni, Diletta e Claudia per la grave perdita della carissima7 maggio 2017Mario e Maria Angela con Cristina e Gabriele e rispettive famiglie sono vicini a Giovanni per la perdita della cara mamma7 maggio 2017Gianluca con Maria Chiara e Francesco si uniscono al dolore di Giovanni, Diletta e familiari per la perdita della loro cara7 maggio 2017Paola e Maurizio Mainardi con Erica, Roberto e Filippo, Enrico, Giulia e Zeno si stringono con affetto a Silvio, Giovanni e Diletta per la scomparsa della cara7 maggio 2017Un abbraccio grande a mamma Maria, Silvio, Diletta e Alessandro, Giovanni e Francesca, ai piccoli Alice, Anna, Alberto, Achille e Bianca in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della caraChiara, Enzo, Massimiliano e Michela, Barbara e Donato unitamente a Francesco, Giorgia, Benedetta e Greta.7 maggio 2017Ciaoti ricorderemo sempre allegra e felice.Claudia e Guido con Giorgio, Luisa, Alberto e rispettive famiglie.7 maggio 2017Siamo vicini a Giovanni e famiglia per la perdita di mammaMatteo, Romina, Alessio, Ilaria, Nicola, Sonia, Davide e Samanta.7 maggio 2017