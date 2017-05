Roberto Capretti

Ha raggiunto in cielo la sua adorata mamma Lidia l'anima buona didi anni 57Ne danno il doloroso annuncio confortati dalla fede il papà Fabio, la moglie Germana, i suoceri, la cognata, le zie, i cugini e parenti tutti.La cara salma sarà esposta presso la sala del commiato ditta Barili in Via R. Pezzani n.27 in Langhirano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Badia Cavana.I funerali si svolgeranno lunedì, 8 maggio in forma privata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia con infinita riconoscenza la dottoressa Simona Bui ed i suoi preziosi collaboratori.Un grazie particolare al carissimo dott. Giacomo Magnani ed al dott. Jacono Santolo che ci hanno accompagnato con la loro professionalità.Un forte abbraccio dal profondo del cuore ai numerosi parenti ed amici che tanto ci hanno sostenuto in questo percorso donandoci immenso affetto e tempo prezioso.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Langhirano.7 maggio 2017Ï Carina GandolfiÏ Giacomo Magnani, Reverberi Ornella e fam.Ï Luigi Magnani e famigliaÏ Maria Grazia Magnani e famigliaÏ Pietro, Lucia, AlessandraÏ Famiglie Igino e Filippo PetroliniÏ Fam. Albano FurlottiÏ Fam. Gianni DiemmiÏ Alberto, Maurizio, Antonella Diemmi e famiglieÏ Emilio Chiastra e famigliaÏ Eurosia, Alessandro e FrancescaÏ Antonella, Mariella, Marco e Luisa MorettiÏ Luciana e AntonioÏ Marisa Panciroli e fam.Ï Claudia BiavardiÏ Nina e Mira UbaldiÏ Tiziana, Vittorio e Giovanni BoschiImpiegati e dipendenti delle ditte Casale SpA e Selva Alimentari SpA sono vicini al padre Fabio e alla moglie Germana per la scomparsa del loro caro7-5-2017Emilio e Lella Sassi con Annalisa, Guglielmo e Paolo partecipano commossi al grande dolore del caro Fabio per la perdita dell'amatissimo figlioe sono vicini alla moglie Germana.7 maggio 2017Impiegati, dipendenti e collaboratori del Prosciuttificio S.Pietro si stringono con affetto al padre Fabio ed alla moglie Germana per la dolorosa perdita del loro caro7-5-2017Alberto Paterlini e famiglia partecipano commossi al dolore di Fabio e della moglie Germana per la perdita del caro7 maggio 2017La famiglia Fedolfi partecipa al lutto di Fabio e Germana per la perdita del caro7-5-2017Nando e Lisetta con Marina e Mauro, Ilaria e Antonio sono vicini a Germana e Fabio per la perdita del caro7-5-2017Ivana, Giacomo, Alessio, Ilaria ed Azzurra si uniscono al dolore di Fabio e Germana per la perdita del caro7 maggio 2017Per l'ultima volta ti abbracciamo fortecaro amico buono e generoso.Ci stringiamo con affetto a Germana e papà Fabio in questo momento di grande dolore.Giancarlo e Francesca.7-5-2017Mina, Mara e Silvana con le rispettive famiglie sono affettuosamente vicine a Fabio e Germana per la perdita del caro7 maggio 2017Gianni, Laura, Anna e Michela si stringono con affetto a Germana e Fabio per la perdita del caro7 maggio 2017CiaoLe tue compagne di scuola di Langhirano.7 maggio 2017Luciano, Giuliana, Luca e Sonia con Mario partecipano commossi al dolore di Fabio e Germana per la scomparsa del caro amico7-5-2017Ugo, Luisa e Pina Sassi con profonda commozione sono vicini a Fabio e a Germana, condividendo il loro dolore per la perdita del caro7 maggio 2017CiaoNicola, Valter, Vanda, Giulia e Ave.7 maggio 2017Stefano, Simona, Anna sono vicini a Fabio e Germana per la scomparsa del caro amico7 maggio 2017