Flavio Gabbi

«Ai miei nipotini: non piangete se vi lascio,veglierò su di voi...»Ci ha lasciato dopo tanta sofferenzadi anni 74Lo annunciano con profondo dolore la moglie Silvana, il figlio Roberto con Roberta, Lorenzo e Caterina, la sorella Marta con Marco, Margherita e Lorenzo unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Roncocampocanneto domani martedì 9 c.m. alle ore 10,00 partendo dall'abitazione per la chiesa ed il cimitero locali.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare vada al medico curante dott.ssa Luisa Benecchi, a tutto il personale del Day Hospital Ematologico dell'Ospedale Maggiore di Parma, al Prof. Giuliani ed alla Dott.ssa Dalla Palma.Non fiori ma eventuali offerte alla chiesa di Roncocampocanneto ed alla Croce Rossa di San Secondo.8-5-2017Ï Borelli Angelo e famigliaÏ Famiglie Gianni, Ezio e Giuseppe FerriÏ Adua, Livio, Isabella MenoniÏ Dina Cavazzini e fam.Ï Famiglia Umberto ParmigianiÏ Anna Squarcia RaffainiÏ Adelia, Margherita, Maria, LuigiÏ Famiglia Adamo MordacciÏ Luciana, Rosario Cirrone e famiglieÏ Giuliana, Ermanno Cesari e famiglieÏ Umberto, Irvana, Corradola tua saggezza è stata per noi un esempio prezioso.Margherita e Lorenzo.8 maggio 2017I colleghi della Quadrica Srl sono vicini a Roberto e famiglia per la perdita del caro8 maggio 2017La Comunità tutta di Roncocampocanneto, il parroco Don Giorgio, le catechiste, i bambini di ieri e di oggi, i parrocchiani tutti, ricordano e ringraziano con affetto il caropresenza silenziosa, servizievole, costante e preziosa.Ora tra le braccia di Dio Padre è e sarà una magnifica testimonianza di Fede.Stringendoci in un grande abbraccio alla sua amata famiglia, si innalzino preghiere per la sua anima buona.8 maggio 2017Titolari e maestranze di Nobilpan SpA porgono a Roberto e familiari le loro condoglianze per la dipartita del caro papà signor8-5-2017Alberto e Rosetta, Ilaria con Antonio, Cristina con Giovanni si uniscono al dolore di Silvana e Roberto per la perdita del caro8 maggio 2017Isacco, i titolari della ditta Industriale Elettrica e i collaboratori, porgono le più sentite condoglianze all'amico Roberto per la scomparsa del caro papà8 maggio 2017Nunzio, Betti e Carmen costernati piangonoamico di una vita.8 maggio 2017Titolari, soci e collaboratori della Rizzi Lorenzo e Rizzi Srl si stringono con un affettuoso abbraccio all'amico Roberto in questo triste momento per la perdita del caro papà signore porgono ai famililari le più sentite condoglianze.8 maggio 2017Ï Partecipano al lutto:Ï Lorenzo, Dario, Cristina RizziÏ Marinella e ClaudioRita, Licinio e Aldo commossi partecipano al dolore di Silvana, Roberto, Marta e familiari per la scomparsa del caro8 maggio 2017Cristina ed Elisabetta Bovis partecipano commosse al dolore di Marta e famiglia per la scomparsa diricordando i bei tempi della giovinezza.8 maggio 2017Franca ed Augusto abbracciano Silvana e familiari per la perdita del caro8 maggio 2017Emilia e Luciano sono vicini con affetto a Silvana e Roberto per la scomparsa del caro amico8 maggio 2017