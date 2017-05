Girardo Pelagatti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio la figlia Marta con Paolo, i nipoti Pier Paolo e Francesca, la sorella Rita e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 9 c.m. alle ore 14.00 partendo dalla sala del commiato ADE di V.le Villetta 31/a (Parma) per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare alla comunità di Sala Baganza per l'affetto dimostrato.8 maggio 2017Valda con Andrea, Sonia e Maria Giulia partecipano commossi al dolore di Marta e famiglia per la scomparsa del caro8 maggio 2017