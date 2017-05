Romana De Carli

Ci ha lasciatoLo annunciano il marito Roberto, il figlio Enrico con Beatrice e i nipoti Tommaso e Matilde, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 17,30 nella Parrocchia San Leonardo.I funerali si svolgeranno martedì 9 Maggio alle ore 11,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima parrocchia, indi al cimitero di Viarolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 maggio 2017Ï Angelo, Giancarla, Paolo e ChiaraÏ Fam. Mosè CarrettaÏ Fam. Omar CarrettaÏ Fam. Emanuele CarrettaÏ Bruno Nova e fam.Ï Fam. Guido PalliniÏ Mina DolciÏ Angelo, Claudia, Andrea BaroniÏ Gigi, Rita, Federica, Debora DolciÏ Famiglia MariglioniÏ Il Circolo IndomitaIn questo momento di grande dolore siamo vicini a Roberto, Enrico con Beatrice per la dipartita della caraNica, Francesca con Fabrizio.8 maggio 2017Le cugine Luisa, Marta, Violetta e famiglie partecipano commosse al dolore di Roberto per la perdita della moglie8 maggio 2017I soci e i dipendenti della Legatoria Pedrelli partecipano al lutto di Roberto, Enrico e famiglia per la perdita della cara8 maggio 2017Ci uniamo in un abbraccio a Roberto, Enrico e famiglia per la dolorosa perdita della caraGianni, Emiliano e famiglia.8 maggio 2017«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.»Abbracciamo Roberto, Enrico e familiari tutti per la scomparsa della caraEmilia, Luca, Francesca, Alessandro e Renato.8 maggio 2017Alessandra e Michele, Erika e Gian Luca, Silvia e Paolo partecipano con affetto al dolore di Enrico e familiari per la perdita della cara mamma8 maggio 2017Siamo vicini a Roberto in questo momento di dolore per la scomparsa della caraAldo e Rosetta Rustici.8 maggio 2017Ti voglio beneAnna con Giancarlo.8 maggio 2017I condomini, gli inquilini e l'amministratore del condominio Venezia 22, di Via Venezia 22 a Parma partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della signora8 maggio 2017