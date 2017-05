Pier Luigi Poletti

«Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima,del mio cuore una dimora per la tua bellezza,del mio petto un sepolcro per le tue pene.»(K. Gibran)È salito alla dimora celeste fra l'esultanza degli Angeli nel vero paradiso della pace e dell'amore UniversaleCon immenso dolore lo annunciano la moglie Vanda, le figlie Ileana e Roberta con i generi Fabrizio e Claudio, l'adorata nipote Monia con Marco, il caro nipote Alessandro, gli amatissimi bis nipoti Lorenzo e Alice, la sorella, i cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 9 maggio alle ore 9.30 partendo dalla Casa del commiato «Sant'Ilario» via Zanardelli, 11 in Parma per la chiesa di Santa Maria Della Pace (P.le Pablo, 27 Parma), indi al cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera lunedì 8 maggio alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Si ringraziano per la vicinanza e le cure prestate il medico curante Dott. Fabrizio Pallini, nonché il Dott. Massimo Moine e il Prof. Achille Guariglia.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.8 maggio 2017Ï Anna e Rita MorelloÏ Alda Bonfanti, Roberto Poletti e fam.Ï Armanda e Franco HochmannCarosei stato la luce nella nebbia, il faro nella tempesta, il pilastro nelle incertezze, ora da lassù ci guiderai nella consapevolezza di una vita vissuta secondo i tuoi valori di onestà, volontà, altruismo e amore.Monia Cocconi.8 maggio 2017I dipendenti e le maestranze tutte della Fontana Srl porgono le più sentite condoglianze alla signora Roberta Poletti Fontana per la dipartita del padre signor8-5-2017Bruna e Cinzia sono vicine alla cara Roberta e familiari tutti, per la scomparsa del padree porgono le più sentite condoglianze.8-5-2017Bianca Maria con Gianni e Maurizio sono vicini alla cognata Vanda con Ileana e Roberta nel grande dolore per la perdita di8 maggio 2017Siamo vicini a Roberta e famiglia per la perdita del caroLe nostre più sentite condoglianze.Davide Malori e famiglia.8 maggio 2017Siamo vicini a Wanda, Roberta e Ileana per la scomparsa diAnna Maria, Bruna e Paolo.8 maggio 2017Ï Fam. Nicola Marchese