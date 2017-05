Bruna Ferrari

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Sante, il figlio Ugo con Patrizia, i nipoti Dario e Andrea con Reeta, la sorella Maria Pia e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 9 maggio alle ore 10 partendo dalla sala del commiato di Langhirano per la chiesa e il cimitero di Tizzano Val Parma.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 8 alle 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 maggio 2017Ï Mauro BertozziÏ Daniela TorriÏ Valentina e Silvia PomiÏ Carla Torri e PaoloÏ Marina e Massimo PomiI consuoceri Maria e Piero Barili sono vicini a Sante, Ugo e Patrizia, Dario, Andrea e Reeta per la perdita della cara8 maggio 2017La nipote Iside con Gianni, Sergio e Chiara partecipano con affetto e commozione alla scomparsa della zia8 maggio 2017Nel giorno in cui il Buon Pastore apre la porta del Paradiso è mancata ziache porterò con affetto nel mio cuore.Lauretta con Alpino.8 maggio 2017Il Circolo PD Tizzano, il Gruppo Tizzano delle Idee, gli amici della Festa de l'Unità sono vicini a Ugo e alla sua famiglia per la scomparsa della carache ricordiamo tutti con affetto.8 maggio 2017Carla, Stefano, Francesca, Elisabetta, Matilde e Tulla si stringono con affetto a Sante, Ugo e famiglia per la perdita della carissima8 maggio 2017Anna e Gualtiero, Angelica e Attilio, Carla e Gabriele con le rispettive famiglie sono vicini ad Ugo, Sante e familiari per la perdita della cara8 maggio 2017