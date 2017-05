Renzo Ferrari

È improvvisamente mancatodi anni 80Lo annunciano la moglie Rina, i figli Roberto con Felli, Roberta con Maurizio, Raffaele con Ilaria, nipoti, fratello, sorella e parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 10 maggio alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Crematorio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa del Cristo Risorto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 maggio 2017Ï Paolo, Maddalena e figliÏ Oreste, Anna Maria e GiancarloÏ Massimo e SabrinaÏ Enrico e Cristinati ameremo sempre.I tuoi nipoti Alessandro, Davide, Alice con Stefano, Riccardo.9 maggio 2017Ciaoil mio fratellone; il mio cuore con te per sempre.Luisa con Stefania, Emanuela e famiglie ti ricorderanno con affetto.9 maggio 2017Titolare e collaboratori ditta Elettromeccanica Gennari si uniscono al dolore di Raffaele e famiglia per la scomparsa improvvisa del caro papà9 maggio 2017Ï Fernando, Roberta, Michele e LucaIl Circolo Sport Club Rapid partecipa al lutto della famiglia per la perdita dell'amico e socio9 maggio 2017