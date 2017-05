Pietrina Giuffredi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano con dolore i figli Daniela con Paolo e Giorgio con Stefania, i nipoti Christian, Nicole, Luca e Laura, i pronipoti Alma, Edoardo, Dante e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 10 maggio partendo alle ore 8,30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale SS.Stimmate in Via Sbravati.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del Reparto del terzo piano della Lungodegenza Padiglione Barbieri.9 maggio 2017Ï Ercole e Maria TebaldiÏ Fam. Bernini Otello, Monica, EnricaÏ Fam. Bernini Gina, Matteo, SergioÏ Fausto e Concetta PaterliniLa Presidenza provinciale, il Consiglio, gli Arbitri, i collaboratori e tutti gli amici del Centro Sportivo Italiano partecipano commossi al dolore di Daniela e famiglia per la scomparsa della cara9 maggio 2017Abbracciamo Giorgio e Daniela per la scomparsa della caraPaola, Roberto, Elmo, MariaGrazia, Giorgio, Ramona e Marcella.9 maggio 2017