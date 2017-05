Alda Bonardi

Ci ha lasciatodi anni 93Ne danno il triste annuncio la figlia Gabriella con Alberto, i nipoti Emanuele con Elena e Sara con Luca e Greta, la cognata Marilena e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 10 maggio alle ore 9.30 partendo dalla Casa degli Anziani (Via Aldo Moro, 2) per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella Cappella della Casa degli Anziani.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia tutto il personale della Casa degli Anziani di Collecchio per le cure prestate.9 maggio 2017La nuora Marilena, i nipoti Alessandro e Michele con Silvia, i pronipoti Isabella, Berta e Paolo ricordano con affetto la nonna9 maggio 2017