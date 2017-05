Enzo Mazzoli

E' mancato all'affetto dei suoi cariCav.Medaglia d'oro Barilladi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Candida, i figli Attilio e Arrigo, i nipoti Fabio con Monia ed Emanuele, Davide, Federico, Elena e Sophie, il genero Livio, la nuora Monika e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 10 maggio con partenza alle ore 10.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Maria Immacolata (Via Casa Bianca), indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 21 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.9 maggio 2017Ï Alberto, Francesca Pelosi e fam.Rossana, Stefano e Antonella con rispettive famiglie sono vicini a Candida e figli per la scomparsa del caro9 maggio 2017Da oggi il Paradiso sarà più ricco.Ciao zioIlaria, Vito, Norma, Massimo e Matteo.9 maggio 2017Il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie d'Oro ed i Pensionati tutti della Società Barilla partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro9 maggio 2017Titolari e dipendenti della ditta Alpeinox sono vicini ad Arrigo e famiglia per la perdita del papà signor9 maggio 2017L'Anmic di Parma, il suo Presidente Alberto Mutti e il Consiglio provinciale tutto piangono la scomparsa delCav.socio cofondatore della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili e grande esempio di altruismo.9 maggio 2017Siamo vicini in questo triste giorno a Elena, Federico e familiari per la scomparsa del caro nonnoSentite condoglianze. I vostri cari amici della cumpa.9 maggio 2017