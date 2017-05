Amalia Pennella

Ci ha lasciatoSei stata una donna unica ed una mamma molto speciale.Grazie per l'immenso amore che ci hai donato e per tutto quello che hai fatto per noi.Buon viaggio con tutto il cuore.Le figlie Carla, Paola con Peter, il cognato Gianfranco annunciano che i funerali si svolgeranno mercoledì 10 maggio alle ore 13.45 presso la chiesa del Corpus Domini.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie speciale a Olga che l' ha curata come fosse la mamma, a Tiziana e al dottor Franco Calestani che l'hanno assistita insieme a noi con tutto l'affetto e le attenzioni possibili.9 maggio 2017Ï Lucia BonardiCondomini, inquilini e amministratore del condominio «Callani» di Via Callani n.6 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora9 maggio 2017