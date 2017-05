Sergio Rizzoli

È mancatodi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Bianca, la figlia Luciana con Giorgio, le adorate nipoti Alice con Karim, Letizia con Nicola e la piccola Sofia, le cognate, la consuocera, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 11 alle ore 15.00 partendo dalla Casa del Commiato «Cof» in Viale della Villetta 16 per la chiesa di Sorbolo (ore 15.30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie alla Dottoressa Alice Cenci e al Dottor Giuseppe Contento per la disponibilità dimostrata.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo.10 maggio 2017Ï Maria e LuigiÏ Famiglia Giuliana CocconiÏ Paola, Cristiana ZanichelliÏ Famiglia Vaccari GiordanoÏ Famiglia MontiLa cognata Bruna con i figli sono vicini a Bianca, Luciana e famigliari per la perdita del caro10 maggio 2017La cognata Marisa con i figli Corrado, Gino, Loredana e le rispettive famiglie partecipano al lutto di Bianca e Luciana per la scomparsa del caro10 maggio 2017Siamo vicini in questo triste momento a Luciana e famiglia per la perdita del caroSimona e Maurizio, Fernanda e Valentino, Raffaella e Stefano, Viviana.10-5-2017Ricordiano con affetto il caroe siamo vicini a Bianca, Luciana e famigliari.Nadia ed Elio, Daniela, Fabrizio e Silvia.10 maggio 2017Laura, Annalisa e Matteo sono vicini a Luciana e famiglia per la perdita del caro10 maggio 2017Magda partecipa al dolore di Luciana e famiglia per la scomparsa del papà10 maggio 2017