Ernesto Zilioli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Alda, il figlio Roberto con Glavjs e i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 11 maggio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa parrocchiale di Diolo indi al cimitero di Fontanellato.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Diolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada alle signore Maria e Caterina per l'assistenza prestata.10 maggio 2017I nipoti Loredana e Paola con le rispettive famiglie sono vicini alla zia Alda, Roberto e Glavjs per la scomparsa del caro zio10 maggio 2017