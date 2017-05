Francesco Pezziga

«Ciao Babbo, non so come farò a non vederti più arrivare in bicicletta....Ci mancherai tantissimo ma il tuo esempio e i tuoi insegnamenti resteranno per sempre con noi.»(Rosangela)E' venuto a mancare all'affetto dei suoi caridi anni 96(Casaro)Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, la figlia Rosangela con Giorgio e Lorenzo, la sorella Pierina, i fratelli Bruno e Sergio, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 10 maggio alle ore 16.30 partendo dall'Obitorio dell'Arcispedale S.M.N. di Reggio Emilia per la chiesa di Taneto indi al cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla cerimonia.Non fiori ma offerte devolute al Core di Reggio Emilia.10 maggio 2017Ï Andrea, Sara, Simone PezzigaI fratelli Pierina, Sergio con Luciana e Bruno con Loredana, si uniscono al dolore dei nipoti e famigliari tutti, per la perdita del caro10 maggio 2017