Francesco Loffredo

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore la moglie Carla, i figli Marco con Sara, Federica con Andrea e gli adorati nipoti Pietro e Federico, la sorella, le nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 12 maggio partendo alle ore 10,30 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi in Viale Villetta 31 per la chiesa di Corcagnano indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai Dottori Sani e Zucchellini per la disponibilità e professionalità dimostrate, a tutto il personale Medico e Paramedico dei reparti di Medicina Interna e Lungo Degenza «Lidi» dell'Ospedale di Parma.11 maggio 2017Ï Marcella CarpiÏ Maurizio UbaldiÏ Rossana, Stefano, DeboraÏ Leda, Franco e famigliariÏ Giuseppe, Liuba famigliariÏ Franca Zucchellini, Alessio ed Emilio SaniGiulio, Riccardo, Gabriele e Davide addolorati, si stringono alla nonna Brigida, Carla, Fede e Marco per la perdita del caro11 maggio 2017Anna e Carlo Bertoletti partecipano al dolore di Carla e figli per la scomparsa del caro11 maggio 2017Federico, Teresa con Francesca e Roberto si stringono con affetto a Carla, Federica, Marco e familiari per la perdita del caro11 maggio 2017Le amiche Annalisa C., Annalisa B., Caterina, Cecilia, Chiara, Federica e Ilaria unitamente alle loro famiglie partecipano al dolore di Federica, Carla e Marco per la perdita di11 maggio 2017Gli amici di Team Bite sono vicini a Marco e famiglia in questo triste momento per la perdita del papà signor11 maggio 2017Maria Teresa Cadossi unitamente ai famigliari porge sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa del caroCarpaneto Piacentino, 11-5-2017