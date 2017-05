Bruno Pacchiani

Non è più con noiLo annunciano con profondo dolore la moglie Lucia, i figli Andrea con Francesca, Claudia con Gian Franco, Luciana con Renato, gli adorati nipoti Martino, Riccardo e Letizia e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 11 maggio alle ore 14.00, partendo dalla Sala del Commiato «Le Valli», in Via Roma 6, per la chiesa di Felino, indi per il Tempio di cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano la Dott.ssa Rigoni e il Dott. Aurier per le cure prestate.11 maggio 2017Ï Novella e Luciano SalsiÏ Veraldo, Marco Tamborini e famigliaÏ Schiaretti Marcellina e figliÏ Famiglia Lori OmbrettaÏ Franca, Fabrizio ConciatoriI consuoceri Alba e Giovanni partecipano al dolore di Lucia e figli per la perdita del caro11 maggio 2017Ettore e Lucia sono vicini a Lucia e familiari per la scomparsa del caro11 maggio 2017La famiglia Bertozzi è vicina ad Andrea e famiglia per la scomparsa del caro11-5-2017Titolari e colleghi della Colorpiù Srl sono vicini in questo triste momento a Claudia per la perdita dell'adorato papà11-5-2017Arturo, Bianca, Dimitri, Barbara e Annalisa con le rispettive famiglie si stringono con tanto affetto a Lucia, Claudia, Luciana, Andrea e a tutti i loro familiari per la perdita del carissimo11-5-2017Gli amici del Motorcycle Felino si uniscono al dolore di Lucia, Andrea, Claudia, Luciana e rispettive famiglie per la perdita del caro11-5-2017Cecilia si unisce con affetto al dolore di Claudia, Lucia, Andrea e Luciana per la scomparsa del caro11 maggio 2017Claudia, ti siamo vicine in questo momento di dolore per la scomparsa del papàLe amiche della piscina.11 maggio 2017Gli amici della Chirurgia partecipano al dolore di Andrea per la perdita del papà11 maggio 2017Un abbraccio caloroso alla famiglia Pacchiani per la perdita del caroMaurizio e Carla.11 maggio 2017Gianluca, Rosy, Cristina, Andrea e Giovanna, sono vicini a Claudia, Gianfranco, Martino e famigliari in questo momento di dolore per la perdita del caro11 maggio 2017