Teresa Gherardi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio il marito Orlando, i figli Rinaldo, Roberto con Daniela, Filippo e Jessica, le sorelle Elena e Mirella, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì, 12 maggio alle ore 10.00 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n.27 per la parrocchiale di Tizzano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la sala del commiato (ditta Barili).Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Massimo Torriani, al personale medico e paramedico del Reparto Medicina Interna Ospedale Maggiore.11 maggio 2017Ï Fam. Stefano Ferrariti porteremo sempre nel nostro cuore.Con affetto.Filippo e Jessica.11 maggio 2017Con affetto ci stringiamo in un forte abbraccio a Filippo e alla sua famiglia per la scomparsa della cara nonnaJessica, Franchina e Stefano.11 maggio 2017