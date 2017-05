Edmondo Ghirarduzzi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Addolorati lo annunciano la moglie Marisa, i figli Flavio con Daniela, e Manuela con Andrea, Viola e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16.30 partendo dalla Sala del Commiato di Pilastrello per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 maggio 2017Ricordiamo con affetto il caroLe sorelle Liliana, Trieste, Marcella e familiari tutti.12 maggio 2017Carla, Mauro e Lorenzo sono vicini a Flavio, Marisa, Manuela per la perdita del caro12 maggio 2017Adele, Stefania, Patrizia e famiglie si stringono a Flavio, Manuela, Marisa in questo triste momento per la scomparsa del caro12 maggio 2017Gli amici Sergio, Beatrice, Lorenzo, Tullio e Nella sono affettuosamente vicini a Marisa, Flavio, Manuela e famiglia per la scomparsa del carissimo12 maggio 2017Franco e Renata, Luca e Monica Barigazzi sono vicini a Manuela e famiglia per la perdita di12 maggio 2017Ci stringiamo a Flavio e Manuela in questo triste momento per la perdita del caroGli amici di sempre: Andrea Tondelli, Silvia Caravà, Stefano Pellicelli, Paolo Patterlini, Corrado Vezzani, Michele Bocelli e rispettive famiglie.12 maggio 2017