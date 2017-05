Lucia Caggiati

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i fratelli Laura con Corino, Guido insieme ai figli James con Elisa e Iuri con Silvia, i pronipoti Mattia, Andrea e Gaia.I funerali avranno luogo domani sabato 13 maggio alle ore 14.15 presso la Cappella interna di Villa San Bernardo, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa struttura sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della struttura Villa San Bernardo per le amorevoli cure prestate.Si ringrazia inoltre l'amica Luciana ed il Dott. Alì e Luigi Pezzoni per la disponibilità prestata.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.12 maggio 2017Ï Elena, Elisabetta, Alessandro, FedericoÏ Franca, Marcella, Filippo, Mascia e CamillaLa famiglia Sandri partecipa al dolore di Laura e Guido per la perdita di12 maggio 2017