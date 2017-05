Giovanna Chini

È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il doloroso annuncio il marito Ettore, la figlia Annalisa con Francesco ed Alessandro e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 nella chiesa di Santa Cristina, in Via Repubblica, indi al Tempio di Valera.Le ceneri della cara Giovanna arriveranno al cimitero di Villanova sull'Arda, sabato 13 maggio alle ore 11,30 ove sarà officiata la benedizione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 maggio 2017Ï Studio Razzini Luciano e famigliaClaudia con Valentina e Luciana Guareschi si uniscono al dolore di Anna Lisa e famigliari per la perdita della loro adorata12 maggio 2017Giovanna Nelli e famiglia partecipano commossi al dolore del Prof. Ettore Astorri ed Annalisa per la perdita della loro cara12 maggio 2017I condomini e l'amministratore del condominio di San Giusto di via Cairoli n. 1 partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita della loro cara12 maggio 2017