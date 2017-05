Valentina Gelmetti

Confortata dall'affetto dei suoi cari ha raggiunto in Cielo il suo amato Ginodi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Lamberto con Mariella, Alessandra con Giuseppe, i nipoti Simone con Alessandra e Giulio, Pietro con Cristina e Tommaso, Guido e Martina.I funerali avranno luogo sabato 13 maggio alle ore 10,00 nella Chiesa di Ghiara indi al cimitero di Fontanellato.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa S.Croce di Fontanellato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla cara Eugenia.12 maggio 2017Ï Marco e Paola PetroliniÏ Mario MontagnaÏ Famiglia Barezzi NandoÏ Paola e Leopoldo TestiÏ Famiglie Enrica, Enrico, Massimo TestiPaolo e Daniela, con Maria Chiara, si stringono affettuosamente a Lamberto e Sandra nel grande dolore per la scomparsa della loro cara madre12 maggio 2017Marco e Mariella con le rispettive famiglie, profondamente addolorati, partecipano al lutto di Sandra e Lamberto per la scomparsa della carissima zia12 maggio 2017Maura Zappettini e la figlia Garbi Elena partecipano con immenso cordoglio al dolore che ha colpito i soci Sigg. Lamberto e Alessandra Rossi per la perdita della cara mamma signora12 maggio 2017Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e le maestranze della Proda SpA sono vicini in questo triste momento a Lamberto Rossi e Sandra con le rispettive famiglie, per la perdita della cara mamma signora12 maggio 2017Annalisa e Felice, Cristina, Cinzia e Duccio, Elena, Lucetta e Tullio, Antonella ed Oreste, Martino sono affettuosamente vicini a Sandra e Lamberto per la perdita della mamma12 maggio 2017Michele, Paola, Simone, Carla, Giulia e Domenico si uniscono al dolore che ha colpito Lamberto e Sandra per la perdita della cara mamma12 maggio 2017Gli amici Rosa e Franco, Annalia e Luciano, Luisa e Cesare, Paola e Paolo, sono vicini a Lamberto per la perdita della cara mammae porgono sentite condoglianze.12-5-2017Gli amici del martedì sera Vincenzo, Ermanno, Gigi, Claudio, Mario, Renato e Giacomo sono vicini a Lamberto in questo momento di grande dolore per la morte della mamma signora12 maggio 2017Claudio e Franca sono vicini a Sandra e ai suoi cari per la scomparsa della cara mamma12 maggio 2017