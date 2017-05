Giuseppe Campanini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 100Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore, la cognata, i nipoti e i pronipoti.I funerali avranno luogo domani sabato 13 maggio presso la Cappella Privata della Casa Protetta «Sidoli» dove alle ore 14.15 saranno recitate le esequie indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 17.30 nella stessa struttura.Un particolare ringraziamento al personale tutto della Casa Protetta «Sidoli», alla Dott. Cipani e all'amico Ercole.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.12 maggio 2017Ï Fam. Ugo FerriÏ Famiglia Zanoni Giuliano, Luisa e SoniaÏ Brenno MelegariÏ Alide, Franca, Ivana VignaliSiamo vicini a Sergio, Luciana, Graziella e famiglia per la perdita del caroValerio, Giulia, Silvana, Guido, Sonia e Michele.12 maggio 2017Condomini e amministratore del Condominio di via Casa Bianca n. 18-20 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del signor12 maggio 2017Ricorderemo sempre con tanto affetto il caroElda, Teresa, Marisa, Gino, Michela, Marica e famiglie.12 maggio 2017