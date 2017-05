Luigi Gambara

«Grazie per i tuoi sorrisisempre e comunque...»È mancatodi anni 53Lo annunciano con dolore la mamma Germana, il papà Franco, la moglie Ivana, i figli Eleonora con Simone e Lorenzo con Nilde, la sorella Angela, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 13 c.m. alle ore 10,00 nella chiesa parrocchiale di Roccabianca indi al cimitero di Stagno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa G. Barabbani.13 maggio 2017Ï Soncini Divino, Rina e famigliaÏ Famiglia Arioli GiuseppeÏ Famiglia Arioli RolandoÏ Famiglia Bocchi DedoÏ Famiglia Stefano ed Erika BelfantiÏ Famiglia Stefano e Denise GrassiÏ Famiglia Po FaustoÏ Famiglia Maurizio MicconiÏ Pietro MinariÏ Fam. Emilio, Remo, Nera, LucianaÏ Fam. Cocchi StefanoÏ Fabrizio RossiÏ Fam. Lina, Franco, Marco Dall'OlioÏ Fam. Alba e Giorgio QuarantelliTitolari e collaboratori sono vicini al dolore dei famigliari per la perdita del caro13 maggio 2017Il Presidente, i Consiglieri, il Direttore e le impiegate Unima-Parma partecipano al lutto della famiglia Gambara per la scomparsa del socio13 maggio 2017La Direzione del Distretto di Parma con i colleghi e tutti gli operatori è vicina alla Dottoressa Angela Gambara per la perdita del fratello13 maggio 2017Siamo vicini a Ivana, Eleonora e Lorenzo per la perdita del caroClaudio, Mara, Lorenzo e Luca.13 maggio 2017Si stringono al dolore di Lorenzo e famiglia per la perdita del caroNilde, Giancarlo, Mirella, Marco, Cristina e Giada Truffelli.13 maggio 2017Sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa del caroSozzi Renato e famiglia.13 maggio 2017Ciaorimarrai sempre nei nostri ricordi come una persona solare, gentile, disponibile e capace di sorridere e scherzare anche nei momenti più difficili.Alberto, Erika, Alex, Isabella, Daniele, Cristina, Mauro.13 maggio 2017Aldo, Fede e Simona partecipano al dolore della famiglia Gambara per la perdita del caro13 maggio 2017Grazieper averci regalato la tua amicizia.L'allegria e la simpatia che ti hanno contraddistinto le conserveremo sempre nel nostro cuore.Luca, Roberta, Matteo.13 maggio 2017Siamo affranti e senza parole.Con tutto il cuore ci uniamo al dolore dei genitori, di Ivana, Eleonora e Lorenzo certi che il sorriso diaccompagnerà tutti ogni giorno.Roberto, Antonella, Andrea e Carlotta Pagliari.13 maggio 2017Ciaoci restano il tuo sorriso e la semplice dolcezza della tua amicizia.Grazie.Maurizio, Maura, Luca, Roberta, Paolo, Simona, Giorgio, Sante, Lucia, Giuseppe, Cosetta, Marcello, Simona, Marina, Giovanna.13 maggio 2017Ciaovogliamo pensare che ancora ci sorridi.Silvana e Mario, Nicoleta e Roberto, Greta e Marco., Luca e Martina.13 maggio 2017I bambini della classe 2° si stringono alla cara maestra Ivana e famiglia in questo tristissimo momento per la scomparsa del marito13 maggio 2017I genitori e gli ex alunni dell'anno scolastico 2014/2015, sono vicini ad Ivana e famigliari per la perdita di13 maggio 2017Dirigenti, allenatrici e atleti della A.D. polisportiva «Il Cerchio» sez. pattinaggio si stringono con affetto a Eleonora e famiglia per la perdita del caro papà13 maggio 2017